Autofahrerin nimmt Eiertransporter die Vorfahrt

Eine Autofahrerin hat am am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf der Landesstraße zwischen Zollhaus und Haselburg einem mit Eiern beladenen Kleinlastwagen die Vorfahrt genomme.

Die 23 Jahre alte Unfallverursacherin und ihr gleichaltriger Beifahrer verletzten sich bei der Kollision leicht. Die junge Frau bog laut Pressemitteilung der Polizei mit ihrem BMW an der Stoppstelle aus Richtung Herlazhofen auf die Landesstraße ein und stieß dabei wuchtig mit dem Mercedes Sprinter eines 46 Jahre alten Fahrers zusammen. Der BMW wurde durch die Kollision in eine angrenzende Wiese geschleudert. An dem Wagen sowie dem mit Eiern beladenen Sprinter entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 50 000 Euro geschätzt. Beide Wagen mussten abgeschleppt werden. Die BMW-Fahrerin und ihr Beifahrer wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.