Autofahrerin gerät auf Gegenfahrspur

Sachschaden ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in der Wangener Straße ereignet hat. Eine 29-jährige Autofahrerin war laut Polizei vom Parkplatz eines Geschäfts nach rechts in die Wangener Straße Richtung Stadtmitte eingebogen und hierbei aufgrund gesundheitlicher Probleme auf die Gegenfahrspur geraten, wo sie mit dem Fahrzeug eines entgegenkommenden 26-jährigen Autofahrers zusammenprallte. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro.