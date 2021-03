Autofahrer wird in Leutkirch während der Fahrt bewusstlos

Nur leichte Verletzungen hat sich der Fahrer eines Mercedes am Dienstagmittag gegen 11.45 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Balterazhofer Straße in Leutkirch zugezogen. Das teilt die Polizei mit.

Der 64-Jährige, der gemeinsam mit einer 54-jährigen Frau stadtauswärts unterwegs war, verlor während der Fahrt das Bewusstsein und beschleunigte seinen Wagen dabei ungewollt. Versuche der Beifahrerin, auf den Fahrer und den Wagen einzuwirken, scheiterten, sodass der Mercedes von der Straße abkam, ungebremst einen Gartenzaun durchbrach, mehrere Sträucher überfuhr und schließlich an der Terrassentür eines Wohnhauses zum Stehen kam.

Während die Beifahrerin unverletzt blieb, wurde der Fahrer leicht verletztz. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Der Schaden beläuft sich laut Polizei sowohl am Auto, als auch im Garten, auf jeweils etwa 5000 Euro. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Kran geborgen werden.