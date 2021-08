An der Einmündung der Leutkircher Brühlstraße in die Memminger Straße ist am Donnerstagabend gegen 20 Uhr ein Autofahrer mit einem Rennradfahrer zusammengestoßen. Der 31-jährige Fahrer überholte den 26 Jahre alten Zweiradfahrer in der Brühlstraße und übersah, dass dieser sich an der Einmündung wieder rechts neben ihm positioniert hatte. Der Autofahrer streifte den Radler, welcher dadurch über den Lenker stürzte und sich leicht verletzte.