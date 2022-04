Autofahrer übersieht Radlerin

Eine Radfahrerin hat sich in Leutkirch bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt.

Die Radlerin befuhr laut Polizeibericht am Donnerstag gegen 12.30 Uhr die Untere Grabenstraße und wollte, der Vorfahrtsstraße folgend, in die Memminger Straße abbiegen. Dabei wurde sie von einem 34-jährigen Autofahrer übersehen, der ihr entgegenkam und Richtung Marktstraße abbiegen wollte. Das Auto erfasste die Radlerin, die leichte Verletzungen erlitt. Am Pkw entstand ein geringer Sachschaden von rund 250 Euro.