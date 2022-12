Autofahrer trifft beim Überholen Fußgängerin mit dem Außenspiegel

Schwer verletzt wurde eine Fußgängerin am Freitag bei Wuchzenhofen. Das berichtet die Polizei.

Gegen 17.30 Uhr fuhr nach bisherigen Erkenntnissen der Behörde ein 23-Jähriger mit seinem VW Caddy die L308 von Adrazhofen kommend in Fahrtrichtung Wuchzenhofen. Als er ein anderes Fahrzeug überholte, erfasste er nach dem Ausscheren auf die linke Fahrbahnseite mit dem linken Außenspiegel die dunkel gekleidete 28-jährige Fußgängerin, die ordnungsgemäß am linken Fahrbahnrand in Richtung Wuchzenhofen unterwegs war.

Durch den Streifvorgang wurde die Frau in die angrenzende Wiese geworfen. Sie wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert. Die Ermittlungen des Verkehrsdienstes Kißlegg zum Unfallhergang dauern an.