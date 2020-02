Autofahrer streiten wegen Überholmanöver

Warum zwei Autofahrer am Mittwochmorgen an der Bundesstraße 465 bei Diepoldshofen miteinander gestritten haben, weiß die Polizei noch nicht genau. Ursache dürfte aber ein Überholvorgang sein, der einen der beiden Männer in Rage brachte. Das Polizeirevier Leutkirch sucht Zeugen.

Gegen 8.10 Uhr fuhr ein Hyundai auf der B 465 von Bad Wurzach in Richtung Leutkirch. Kurz vor Diepoldshofen überholte der 26-jährige Fahrer laut Bericht zuerst einen Mercedes und im gleichen Zug einen Lastwagen. Hinter ihm setzte auch der Fahrer des Mercedes zum Überholen an. Was an dem Überholvorgang zuvor nicht in Ordnung war, ist noch unklar. Auf jeden Fall war der Mercedesfahrer angeblich schon in Rage und zeigte dem Hyundaifahrer den Mittelfinger. Anschließend überholte er den Hyundai und zwang den 26-Jährigen in Höhe der Bushaltestelle mehr oder weniger zum Anhalten. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf der 43-jährige Mercedesfahrer mit der Faust eine Delle in die Fahrertür des Hyundai schlug. Danach setze er sich wieder in sein Auto und verschwand.

Der Hyundaifahrer ging zur Polizei und erstattete Anzeige wegen Beleidigung und Sachbeschädigung. Um den noch nicht bekannten Grund für das aggressive Verhalten des Mercedesfahrers zu ergründen, suchen die Ermittler vom Polizeirevier Leutkirch Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können. Hinweise werden unter der Rufnummer 07561/8488 entgegengenommen.