Autofahrer rast in Leutkirch durch Kreisverkehr und baut Unfall

Nachdem ein 21-jähriger BMW-Fahrer am Donnerstag gegen 21.30 Uhr mehrere Runden mit quietschenden Reifen durch den Kreisverkehr gefahren war, verlor er beim Ausfahren in die Ottmanshofer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug. Laut Polizeibericht schoss das Fahrzeug über die Fahrbahn hinaus, verfehlte eine 20-jährige Fußgängerin nur knapp und prallte gegen die Treppe eines angrenzenden Mehrfamilienhauses. Die 20-Jährige sowie der Fahrer erlitten einen Schock und wurden durch den Rettungsdienst erstversorgt.

Während am BMW wirtschaftlicher Totalschaden entstand, beziffert die Polizei den Schaden am Haus auf etwa 7000 Euro. Da sich während der Unfallaufnahme der Verdacht erhärtete, dass der 21-Jährige unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde in einem nahegelegenen Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst. Gegen den BMW-Fahrer wird ermittelt.