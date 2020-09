Autofahrer ohne Sicherheitsgurt unterwegs

Die Polizei hat am Mittwochnachmittag gegen 16.30 Uhr einen Autofahrer in der Wurzacher Straße angehalten, weil dieser den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte. Laut Pressemitteilung stellten die Beamten beim 39-Jährigen fest, dass er angetrunken war. Nach einem Alkoholtest, der mehr als 0,5 Promille ergab, untersagten die Polizisten die Weiterfahrt des Mannes und zeigten ihn an. Den 39-Jährigen erwarten nun ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld und Punkte in der Verkehrssünderdatei.