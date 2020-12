Autofahrer mit gefälschtem Führerschein in Leutkirch unterwegs

Mit einem gefälschten ausländischen Führerschein hat sich am Mittwochabend kurz nach 19 Uhr ein 30-jähriger Smart-Fahrer gegenüber Beamten der Verkehrspolizei bei einer Kontrolle in der Wangener Straße in Leutkirch ausgewiesen. Nachdem sich Polizeiangaben zufolge auch sein Aufenthaltstitel eine Fälschung war, gab der Mann zu, beide Dokumente im Ausland erworben zu haben und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Nun wird der 30-Jährige sowohl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis als auch Urkundenfälschung angezeigt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.