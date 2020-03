Autofahrer missachtet Vorfahrt in Leutkirch

Ein 39-jähriger Autofahrer hat am Montagmorgen gegen 8 Uhr die Leutkircher Kopfhausstraße in Richtung Rudolph-Roth-Straße befahren. An der Einmündung Wilhelmstraße missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden 20-jährigen Autofahrers, wie die Polizei mitteilt. Durch den Zusammenstoß beider Fahrzeuge entstand am Auto des 39-Jährigen ein Schaden in Höhe von rund 10 000 Euro. Am Fahrzeug des 20-Jährigen entstand Totalschaden. Verletzt wurde niemand.