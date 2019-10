Autofahrer missachtet Vorfahrt an Autobahnausfahrt

Schaden in Höhe von etwa 17 000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall entstanden, der sich am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr an der Einmündung der Ausfahrt von der A 96 an der Anschlussstelle Leutkirch-West in die Bundesstraße 465/Landesstraße 308 ereignete. Laut Polizei missachtete der 68-jährige Fahrer eines Audi A4 an der Einmündung die Vorfahrt der 66-jährigen Fahrerin eines VW Caddy, die auf der B 465 von Bad Wurzach in Richtung Leutkirch unterwegs war. Verletzt wurde beim Verkehrsunfall niemand.