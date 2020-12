Autofahrer hat mehr als ein Promille intus

Weit mehr als ein Promille hat ein Atemalkoholtest bei einem 37-jährigen Autofahrer ergeben, der am Dienstag um kurz nach 2 Uhr in Diepoldshofen von der Polizei gestoppt wurde. Der Mann musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten, heißt es weiter im Polizeibericht.

Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, sowie der Fahrzeugschlüssel einbehalten. Seinen Führerschein beschlagnahmten die Polizisten.

Da der Mann keinen triftigen Grund für seine nächtliche Fahrt während der Ausgangssperre vorweisen konnte, wird er nicht nur wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt, sondern auch wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Verordnung.