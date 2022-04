Autofahrer flüchtet nach Unfall mit Verletzter

Das Weite gesucht hat ein Autofahrer am Montagnachmittag nach einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße, bei dem eine Frau verletzt worden ist. Das berichtet die Polizei. Der bislang nicht bekannte Lenker fuhr mit seinem Wagen an der Ampelanlange Bahnhofstraße/Karlstraße auf einen bei „rot“ wartenden VW Up auf und fuhr im Anschluss in Richtung Wurzacher Straße davon. Durch den Zusammenstoß erlitt die 52 Jahre alte Fahrerin des VW leichte Verletzungen. Die Verletzte verständigte die Polizei, die nun um Hinweise zu dem flüchtigen Unfallverursacher bittet. Personen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07561 / 848 80 zu melden.