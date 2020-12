Autofahrer fährt unter Drogen auf der A 96

Deutliche Anzeichen auf Drogenbeeinflussung haben Beamte der Verkehrspolizei am Mittwochmorgen gegen 9 Uhr bei einem 28-jährigen Autofahrer festgestellt, der auf der A 96 unterwegs war. Das teilt die Polizei mit. Nachdem ein Vortest positiv auf THC verlaufen war, musste der Mann die Polizisten zur Blutprobe in ein Krankenhaus begleiten. Wegen dem positiven Nachweis der Drogen im Blut kommen auf den Mann ein Bußgeld, Punkte in Flensburg sowie ein Fahrverbot zu.