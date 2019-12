Autofahrer fährt Zaunpfosten um

Zeugen sucht die Polizei zu einem Verkehrsunfall, der sich am Freitag zwischen 12 und 16.30 Uhr in Leutkirch zwischen den Einmündungen der Mörikestraße in die Freiherr-vom-Stein-Straße und der Uhlandstraße in die Freiherr-vom-Stein-Straße ereignete. Der Fahrer eines unbekannten Autos stieß laut Polizei vermutlich beim Rangieren gegen den Zaunpfosten eines Jägerzaunes, der hierbei umgedrückt wurde. Der Unfallverursacher floh. Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang, zum Unfallverursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/84880, zu melden.