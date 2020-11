Autofahrer auf A 96 unter Drogeneinfluss erwischt

Deutlich unter Drogen ist ein 40-jähriger Audifahrer gewesen, den die Polizei am Dienstag gegen 11.30 Uhr auf der A 96 kontrollierte. Ein Schnelltest bestätigte, dass der Mann Kokain zu sich genommen hatte. Bei ihm wurde eine Blutprobe in einer Klinik angeordnet und die Weiterfahrt untersagt, wie die Polizei weiter mitteilt. Sie fand bei dem 40-Jährigen eine kleinere Menge Betäubungsmittel und einen gefälschten ausländischen Ausweis. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe hinterlegen. Außerdem ermittelt die Polizeiwegen des Verdachts des unerlaubten Aufenthalts gegen ihn.