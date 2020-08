Autofahrer attackiert Radfahrer

Zu einer Körperverletzung in Herlazhofen sucht die Polizei Zeugen. Laut Bericht war ein Radfahrer der Ansicht, dass ihn ein Pkw in der Moorbadstraße am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr zu knapp überholt hatte. An der nächsten Gabelung wollte er den Fahrer zur Rede stellen, woraufhin dieser aus seinem Auto ausstieg, den Geschädigten am Hals packte und mit der anderen Hand zu einem Schlag ausholte.

Wie die Polizei vermutet, ließ der Tatverdächtige dann aber aufgrund zahlreicher Zuschauer vom Geschädigten ab und fuhr weiter. Beobachter des Vorfalls werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 84880 zu melden.