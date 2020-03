Autofahrer übersieht Lkw beim Anfahren

Schaden in Höhe von etwa 6000 Euro hat ein 85-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Kemptener Straße in Leutkirch verursacht. Laut Polizeibericht wollte der Mann von seinem Parkplatz auf die Kemptener Straße ausfahren und übersah dabei einen aus Richtung Obere Vorstadtstraße kommenden und vorfahrtsberechtigten Lastwagen. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und wurden beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.