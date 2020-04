Autofahrer übersieht Fahrradgespann

Bei der Kollision eines Autos mit einem Fahrradgespann ist am Montagnachmittag in der Memminger Straße in Leutkirch die 44-jährige Radfahrerin leicht verletzt worden. Ein 3-jähriges Kind im Fahrradanhänger blieb unverletzt

Der Unfallverursacher fuhr laut Polizeimeldung kurz nach 15 Uhr vom Gelände einer Tankstelle auf die Memminger Straße. Dabei übersah er ein Fahrrad mit Anhänger, in dem die 3-jährige Tochter der Radfahrerin saß. Die 44-Jährige wollte nach links in den Kunstmühleweg abbiegen. Bei dem Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin und verletzte sich leicht. Ihre Tochter blieb unverletzt. Ein Rettungsteam brachte die Frau zum Arzt, wo sie behandelt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.