Einen Biber hat eine Frau am Donnerstag gegen 4.25 Uhr auf der L 318 überfahren, teilt die Polizei mit. Dabei ist ein Sachschaden von rund 4500 entstanden. Eine 30-jährige Autofahrerin war in Richtung Isny gefahren, als plötzlich ein Biber die Landesstraße in Höhe der Einfahrt zum Center Parcs überquerte. Durch die Kollision mit dem Auto wurde das Tier getötet.