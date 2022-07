Autobrand in Friesenhofen gelöscht

Gebrannt hat am Donnerstag gegen 8 Uhr ein Pkw in der Hinznanger Straße in Friesenhofen.

Der 55 Jahre alte Fahrer des Wagens bemerkte laut Polizei während der Fahrt Rauch aus dem Motorraum. Er hielt an, hängte vorsichtshalber einen mitgeführten Anhänger ab, in dem sich zwei Kühe befanden. Er schob den rauchenden Wagen weg von den Tieren und einem in der Nähe befindlichen Wohnhaus.

Die Feuerwehr löschte den brennenden Pkw, aus dessen Motorraum bereits Flammen schlugen. An dem Auto entstand Totalschaden. Während der Löscharbeiten war die Hinznanger Straße komplett gesperrt.