Gescheitert ist der Aufbruch eines Autos in einer Tiefgarage in der Memminger Straße. Die Tat ist nach Angaben der Polizei in der Nacht zu Freitag begangen worden.

Am Auto des 50-jährigen Wagenbesitzers entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, unter Telefon 07561/8488-0 in Verbindung zu setzen.