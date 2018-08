Sachschaden in Höhe von rund 10 000 Euro hat ein unbekannter Täter in der Nacht auf Dienstag angerichtet. Laut Polizeibericht zerstach der Unbekannte zwei Reifen eines auf Höhe des Gebäudes Hasengasse 3-1 abgestellten VW und zerkratzte auch die Karosserie. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 84880 in Verbindung zu setzen.