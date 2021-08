Auto überschlägt sich auf der A 96

Mit seinem Auto überschlagen hat sich am Montagmorgen ein Autofahrer, der kurz nach 6 Uhr während seiner Fahrt nach Memmingen von der A 96 abkam. Kurz nach der Anschlussstelle Leutkirch-West verlor der 52-Jährige laut Polizei aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über seinen Mazda und kam aufs Bankett.

Sein Fahrzeug geriet ins Schleudern und überschlug sich in der Folge, bevor es auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand kam. Der Mann erlitt leichte Verletzungen und wurde noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 15 000 Euro. Dieses musste abgeschleppt werden.