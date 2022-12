Auto touchiert Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Einen Radfahrer angefahren hat ein 21 Jahre alter Citroenfahrer am Mittwochmorgen an der Einmündung Zeppelinstraße / Hoher Asterweg. Das teilt die Polizei mit. Der Autofahrer wollte kurz vor 6.30 Uhr von der Zeppelinstraße nach links abbiegen und schnitt dabei die Kurve. Dies hatte zur Folge, dass er mit einem 18-jährigen Radler zusammenstieß, der aus dem Hohen Asterweg kommenden an der Einmündung angehalten hatte, um den Autofahrer die Vorfahrt zu gewähren. Nachdem man sich erst mündlich geeinigt hatte, bemerkte der Radler im Nachgang, dass er verletzt war und seine mitgeführten Wertgegenstände sowie sein Fahrrad beschädigt waren. Nun sucht die Polizei nach Personen, die Zeuge des Unfalls geworden sind. Es sollen einige Autofahrer zunächst kurz angehalten haben, aber dann weitergefahren sein. Diese sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07561/84880 beim Polizeirevier Leutkirch zu melden.