Auto stößt bei Gebrazhofen mit Rind zusammen

Mit einem entlaufenen Rind ist am Dienstagmorgen ein Autofahrer auf der Kreisstraße zwischen Gebrazhofen und Liezenhofen zusammengestoßen. Laut Polizei war das Tier zusammen mit seiner Herde in der Nacht aus einem Freigehege ausgebrochen. Als die Tiere kurz nach 6 Uhr die Kreisstraße querten, erfasste ein 49 Jahre alter VW-Fahrer eines der Rinder. Die Herde flüchtete daraufhin in Richtung eines angrenzenden Waldes. Das angefahrene Tier wurde bei der Kollision so schwer verletzt, dass es in der Folge eingeschläfert werden musste. Den am VW entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf 8000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt.