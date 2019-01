Bei einem Autounfall am Dienstag gegen 16.15 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße / Kirchstraße in Leutkirch ist ein Schaden von 7000 Euro entstanden. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 50-jähriger Autofahrer auf der Kirchstraße in Richtung Hauptstraße. An der Kreuzung fuhr er geradeaus in Richtung Sankt Wolfgang weiter und übersah einen von links kommenden 50-jährigen Busfahrer. Verletzt wurde niemand.