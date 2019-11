Vermutlich aufgrund gesundheitlicher Probleme ist am Donnerstag gegen 14.45 Uhr in der Kemptener Straße in Leutkirch eine 22-jährige Seat-Fahrerin von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Leicht verletzt wurde sie laut Polizei vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden von rund 15 000 Euro.