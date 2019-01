Auto mitsamt Kleinkind überschlägt sich auf Landstraße

Die Polizei sucht eine Zeugin, die am Mittwoch gegen 15.45 Uhr auf der L 260 bei Leutkirch an einen Verkehrsunfall heranfuhr, sofort aus ihrem Fahrzeug ausstieg und nach dem Insassen des verunfallten Fahrzeugs schaute. Ein 20-jähriger Opel-Lenker war laut Polizeibericht mit zwei Frauen und einem Kleinkind von Leutkirch kommend auf der Landesstraße in Richtung Altmannshofen unterwegs gewesen und mit seinem Pkw nach der Einmündung Lauben in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Das Fahrzeug überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die zwei leicht verletzten Mitfahrerinnen im Alter von 18 und 22 Jahren wurden mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Fahrer und das Kleinkind blieben unverletzt. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Polizei die oben genannte etwa 30 bis 40 jährige Unfallzeugin mit langen dunklen Haaren, die mit einem Kind in einem dunklen Pkw auf der Landesstraße von Altmannshofen in Richtung Leutkirch unterwegs war, sich beim Polizeirevier Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 zu melden.