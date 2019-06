Auto kracht gegen Baum: Drei Schwerverletzte

Drei Schwerverletzte sind die Bilanz eines Unfalls, der laut polizei am Nachmittag des Fronleichnams-Feiertags gegen 15.15 Uhr auf der Kreisstraße 7913 zwischen Bimmlings und Ottmannshofen im Unteren Wald passierte. Ein 19-Jähriger war mit seinem Mazda 3 auf der Kreisstraße in Richtung Aichstetten unterwegs. Im Unteren Wald kam er in einer Linkskurve rechts von der Fahrbahn ab und stieß frontal gegen einen Baum. Der Fahrer, der nicht angegurtet war, erlitt – wie seine beiden Mitfahrer – schwere Verletzungen, weshalb die Drei auch in umliegende Kliniken gebracht wurden. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von etwa 4000 Euro.