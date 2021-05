Auto in Leutkirch angefahren und abgehauen: Polizei ermittelt

Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro hat ein bislang unbekannter Fahrer am Donnerstag zwischen 13 und 15 Uhr in der Evangelischen Kirchgasse in Leutkirch an einem geparkten Auto hinterlassen. Wie die Polizei weiter mitteilt, touchierte das Fahrzeug des Unbekannten den vorderen rechten Kotflügel sowie das Vorderrad des parkenden Autos und fuhr davon, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen des Unfalls oder Personen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 07561 / 8488-0 zu melden.