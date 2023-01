Auto in der Leutkircher Webergasse zerkratzt

In der Leutkircher Webergasse ist der Lack eines Autos zerkratzt worden. Zu der Tat kam es zwischen Donnertag, 21 Uhr, und Freitag, 12 Uhr, wie die Polizei mitteilte. Der Kratzer an der Fahrertür des geparkten Mercedes Benz sei vermutlich mit einem spitzen Gegenstand verursacht worden. Die Höhe des Schadens sei noch nicht bekannt, hieß es von der Polizei am Samstag. Die Angaben von Zeugen des Vorfalls nimmt das Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/84880 entgegen.