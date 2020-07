Auto gestreift und geflohen

Vermutlich beim Anfahren hat ein unbekannter Autofahrer am Donnerstag zwischen 6 und 20 Uhr einen in der Leutkircher Schillerstraße in Höhe des Gebäudes Nr. 3 abgestellten VW Tiguan vorne rechts gestreift. Danach ist die Person laut Polizei weitergefahren, ohne sich um den verursachten Schaden von rund 2000 Euro zu kümmern. Personen, die den Unfall beobachtet haben oder sonst Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, Kontakt mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/84880, aufzunehmen.