Auto gerät bei Leutkirch auf Gegenspur, Motorradfahrer stürzen

Glücklicherweise unverletzt blieben laut Polizei die Beteiligten eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag auf der Kreisstraße K 7905 zwischen Merazhofen und Gebrazhofen ereignet hat.

Ein 81-jähriger Opelfahrer war in Richtung Gebrazhofen unterwegs und kam aus noch ungeklärten Gründen immer weiter auf die Gegenfahrspur. Dort kamen ihm drei Motorradfahrer entgegen. Ein 37-Jähriger musste mit seiner Harley Davidson stark bremsen, um eine Kollision mit dem Auto zu verhindern. Eine nachfolgende gleichaltrige Kawasaki-Fahrerin leitete ebenfalls eine Bremsung ein, prallte dabei gegen die Harley und den Opel und stürzte auf die Fahrbahn.

Der dritte Motorradfahrer wich in den Grünstreifen aus, um nicht mit der 37-Jährigen zu kollidieren, und stürzte dabei ebenfalls. Während am Opel Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro entstand, wird dieser an der Harley auf rund 2000 Euro und an der Kawasaki auf 4000 Euro beziffert. An der Honda des im Grünstreifen gestürzten 38-Jährigen beträgt der Schaden rund 500 Euro.