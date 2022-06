Auto fährt in Weidezaun

Eine Leitplanke und einen Weidezaun durchbrochen hat eine Autofahrerin am Montag kurz vor 19 Uhr in Grund. Das berichtet die Polizei.

Die 18 Jahre alte Fahranfängerin wollte von der Kreisstraße in Richtung Hettisried nach links auf den Gemeindeverbindungsweg entlang des Grunder Bächles einbiegen und unterschätzte dabei ihre Geschwindigkeit. Sie kam nach rechts von der Straße ab und durchbrach die beiden Absperrungen.

Eine Beifahrerin im Dacia verletzte sich durch den Unfall leicht am Knie. An dem Auto entstand durch den Unfall ein Schaden von rund 8000 Euro. Die Schäden an Schutzplanke und Weidezaun belaufen sich nach Angaben der Polizei auf und 1000 Euro.