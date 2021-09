Auto fährt gegen Zapfsäule

Erhebliche Beschädigungen hat ein Autofahrer am Montagmorgen gegen 10 Uhr auf einem Tankstellengelände auf der Heid in Leutkirch verursacht. Der Fahrer des Mercedes Vito mit kroatischer Zulassung prallte mit seinem Anhänger gegen eine Zapfsäule und fuhr im Anschluss davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro zu kümmern. Das Polizeirevier Leutkirch hat Ermittlungen eingeleitet. Hinweise auf den Verursacher nehmen die Beamten unter Telefon 07561 / 84 88-0 entgegen.