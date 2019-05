Auto fährt in Wohnhaus

Gegen 08.10 Uhr wurde der Polizei am Mittwochmorgen ein schwerer Verkehrsunfall in der Ottmannshofer Straße in Leutkirch mitgeteilt. Den ersten Informationen zufolge soll ein Pkw im Bereich des Kreisverkehrs in ein Wohnhaus gefahren sein. Rettungskräfte waren vor Ort im Einsatz. Laut einem Sprecher der Polizei gab es nur eine Verletzte, dabei handelt es sich wohl um die Lenkerin des Pkws. Von den Bewohnern verletzte sich laut Polizei niemand, wobei der Polizeisprecher zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht sagen konnten, ob die Bewohner zum Zeitpunkt des Unfalls daheim waren.

Weitere Informationen zum Unfall gibt es laut Polizei im Laufe des Tages.