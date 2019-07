Auto fährt auf Katze: 1000 Euro Schaden

Der 20-jährige Autofahrer eines Audi Q3 hat am Dienstagabend gegen 22.45 Uhr die A 96 zwischen den Anschlussstellen Leutkirch Süd und Kißlegg in Richtung Lindau befahren. Hierbei stieß das Fahrzeug auf eine querende Katze, wodurch am Auto ein Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstand.

Nach der Aufnahme des Verkehrsunfalles machten sich die Beamten des Verkehrskommissariats Kißlegg auf die Suche nach der vermeintlich toten Katze. Zuvor hatten sie Fellanhaftungen am Unterboden des Audis festgestellt. Schließlich fanden die Polizisten eine Katze auf dem Grünstreifen, die weglief, als die Beamten auf sie zugingen.