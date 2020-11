„Auto Bild“ zeichnet Autohaus Sirch aus

Die Kfz-Werkstätten des Autohauses Sirch in Kempten, Memmingen und Leutkirch sind von dem Magazin „Auto Bild“ als eine der besten Kfz-Werkstätten in Deutschland ausgezeichnet worden, teilt das Autohaus mit. Das Magazin führe regelmäßig mit Datenexperten eine Umfrage durch, die bei der Werkstattwahl helfen soll. Gestestet würden die Betriebe hinsichtlich Leistungsfähigkeit, Service und Qualität. So heißt es im Bericht: „Von der Qualität der Arbeit über die Rechnungstransparenz bis hin zur Sauberkeit der Werkstatt – wer zu den Besten Kfz-Werkstätten gehören will, muss richtig gut sein.“ Das Autohaus Sirch freue sich riesig über die Auszeichnungen und bedanke sich bei seinen Kunden für die positive Bewertung und das entgegengebrachte Vertrauen.Foto: Autohaus Sirch