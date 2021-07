Vermutlich beim Ein- oder Ausparken hat ein Autofahrer am Freitag in der Zeit von 14.45 Uhr bis 15.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in den Bahnhofsarkaden in Leutkirch mit seinem Wangen einen BMW beschädigt. Der Schaden an der hinteren rechten Tür wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Leutkirch unter der Telefonnummer 07561 / 8488-0 entgegen.