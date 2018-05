Auto auf Parkplatz beschädigt

Fahrerflucht hat ein Unbekannter begangen, der am Mittwoch zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr auf einem Parkplatz in den Bahnhofsarkaden in Leutkirch ein Auto beschädigt hatte. Laut Polizeibericht ist dabei erheblicher Sachschaden entstanden. Der Unbekannte prallte vermutlich beim Ausparken gegen einen parkenden Renault Megane und verließ unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, die Polizei in Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 anzurufen.