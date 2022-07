Auto angefahren und geflüchtet

Ein Autofahrer hat laut Polizeibericht am Montag zwischen 9 und 10 Uhr einen vor einer Bäckereifiliale an den Bahnhofsarkaden abgestellten Ford Focus angefahren und ist im Anschluss geflüchtet. Der Unbekannte hinterließ an dem Wagen einen Schaden von rund 3000 Euro und fuhr davon, ohne sich um die Folgen zu kümmern. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei derzeit davon aus, dass der Verantwortliche ein blaues Fahrzeug gefahren hat. Hinweise zur Tat werden unter der Telefonnummer 07561 / 848 80 entgegengenommen.