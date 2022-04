Vom Festwirt bis zum Kindertheater: Die wichtigsten Infos zum Leutkircher Kinderfest im Überblick

Leutkircher Schülerinnen und Schüler, die derzeit in der dritten Klasse sind, sind noch nie beim Kinderfestumzug mitgelaufen. Das wird sich vermutlich ändern: Dieses Jahr soll das Kinderfest vom 16. bis 19. Juli wieder gefeiert werden. Die Planungen dafür laufen bereits auf Hochtouren.

Bei der Mitgliederversammlung des Fördervereins des Kinderfestes und der anschließenden Ausschuss-Sitzung am Mittwochabend gab der Vorsitzende Bernhard Göser unter anderem erste Details zum Programm bekannt. Die wichtigsten Punkte der Sitzung im Überblick:

Gerüchteküche: Zuletzt habe es, so Göser, Gerüchte gegeben, dass das Kinderfest in Leutkirch auch 2022 nicht stattfinden werde. Solche Gerüchte sind falsch, betonte er. Die Planungen für das Kinderfest laufen bereits. „Wir hoffen, dass wir das Kinderfest, das wir ganz normal planen, so auch durchführen können“, sagte Göser.

Kinderfesttheater: Auch wenn das Kinderfest mit seinen vielen Programmpunkten als solches nach zwei Jahren Pause wieder stattfinden soll, fällt das Kinderfesttheater noch einmal der Pandemie zum Opfer. Durch die Kohortenpflicht in den Schulen, die das Mischen von Kindern aus verschiedenen Klassen während den Hochphasen der Pandemie lange verhindert hat, war es nicht möglich, das Theaterstück einzustudieren, so Göser.

Silvia Weitzenegger (von links), Margot Maier, Bernhard Göser, Beate Stör, und Frank Singer berichteten bei der Mitgliederversammlung auch über den aktuellen Stand der Planungen zum Kinderfest 2022. (Foto: Patrick Müller)

Zwischenzeitlich habe es die Überlegung gegeben, ein externes Theater zu engagieren. Das funktioniere aber nicht, da die professionellen Theaterbühnen zum Zeitpunkt des Kinderfestes bereits in der Sommerpause sind. „Wir müssen damit leben, dass es dieses Jahr kein Kinderfesttheater gibt“, bedauerte der Vorsitzendes des Kinderfestausschusses. Auf der anderen Seite seien sie alle froh, dass die Kinder inzwischen zumindest wieder normal unterrichtet werden können und am Umzug mitlaufen dürfen.

Krieg gegen die Ukraine: Mit Rücksicht auf den Krieg gegen die Ukraine werde es dieses Jahr beim Umzug und bei der Eröffnung keine Böllerschüsse geben, erklärte Göser. Mit Blick auf die Frage, ob man ein solches Fest trotz des Krieges veranstalten könne, betonte er, dass es beim Kinderfest, das ja gerade vor allem ein Fest für die Kinder sei, auch darum gehe, den Kinder etwas Freude und Ablenkung zu bieten.

Essensstände auf der Wilhelmshöhe: Alle Essensstände, die für das abgesagt Kinderfest 2020 eine Zusage bekommen haben, haben jetzt auch wieder eine bekommen, so Göser. Allerdings hätten zwei Anbieter die Pandemie wirtschaftlich offensichtlich nicht überlebt, dafür kommen neue Anbieter zum Zug. So werde es etwa einen neuen Burger-Stand geben.

Brauerei Härle bleibt Festwirt: Die Bewirtung auf dem Festplatz auf der Wilhelmshöhe wurde Ende Januar vom Gemeinderat bis einschließlich 2026 erneut an die Brauerei Härle vergeben. Öffentlich ausgeschrieben wurde die Bewirtung im Vorfeld nicht, da traditionell das historische Kinder- und Heimatfest von der ortsansässigen Brauerei bewirtschaftet werde, wie es in der Vorlage dazu heißt. Bereits bei einer früheren beschränkten Ausschreibung hätten die umliegenden Brauereien auf eine Bewerbung verzichtet.

Musikprogramm am Abend: Für die abendlichen Events auf der Bühne auf der Wilhelmshöhe ist die Brauerei Härle als Festwirt zuständig, erklärte Göser. Welche Bands hier an den Abenden auftreten werden, stehe aber bereits fest. Den Anfang machen am Samstagabend die Lausbuam, am Sonntagabend steht die Band Soul Pack auf der Bühne, am Montagabend die Musikkapelle Schloß Zeil und den Abschluss am Dienstag übernimmt wieder traditionell die Stadtkapelle Leutkirch, berichtete Göser.

Arbeiten im Hintergrund: Auch wenn es in den letzten beiden Jahren kein Kinderfest in der gewohnten Form gab, liefen die Arbeiten im Hintergrund weiter. Die zahlreichen Ehrenamtlichen investierten wieder viel Zeit. Unter anderem habe das Team der Nähstube in den zwei Corona-Jahren um die 100 Kostüme genäht, darunter auch solche für neue Gruppen.

Auch die Wagenbauer waren aktiv. Inzwischen gebe es für den Umzug so viele Wagen, dass sie gar nicht mehr für alle Pferde bekommen würden, und deswegen die eingesetzten Wagen von Jahr zu Jahr durchwechseln werden.

Auch die Arbeiten am neuen Brauerwagen laufen auf Hochtouren, die Wagenbauer sind zuversichtlich, dass er bis zum Umzug fertig wird. Neu ist auch ein Online-Katalog mit allen Kinderfest-Artikel auf der Homepage. Und außerdem werde es, so Göser, der sich bei den „vielen fleißigen Händen“ bedankte, eine neue, einheitliche Beschilderung geben.

Unter anderem mit Wegweisern von der Altstadt zur Wilhelmshöhe. Damit auch die Urlauber aus dem Ferienpark den Weg zum Festplatz finden, sagte Göser schmunzelnd.

Vorstand bestätigt: Der gesamte Vorstand des Fördervereins wurde im Amt bestätigt. Gewählt wurde bis zum Herbst 2023, da 2021 und 2022 wegen der Pandemie keine Wahlen stattfinden konnten und man so wieder im vorgesehenen Drei-Jahres-Rhythmus ist.

Der alte und neue Vorstand: Bernhard Göser, Beate Stör, Frank Singer, Susanne Luca, Silvia Weitzenegger und Margot Maier. Wobei Göser nach der Wahl erklärte, dass seine Stellvertreterin Beate Stör und er selbst nicht mehr ganz die Jüngsten seien, weswegen es gut wäre, wenn schon einmal nach jüngeren Leuten Ausschau gehalten werde, die den Kinderfest-Ausschuss in Zukunft repräsentieren könnten.