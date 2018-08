Auswärtsteams trumpfen zum Saisonstart auf

Bezirksliga-Absteiger TSV Ratzenried hat in der Fußball-Kreisliga A III beim 4:2 gegen Aufsteiger SV Gebrazhofen den einzigen Heimsieg des ersten Spieltags gefeiert.

An die Spitze setzten sich aber der FC Scheidegg und die SGM Dietmanns/Hauerz, die in Heimenkirch und Wohmbrechts jeweils mit 5:0 gewannen. Der SV Deuchelried und der FC Wangen II trennten sich im Stadtderby 2:2.

TSV Heimenkirch II – FC Scheidegg 0:5 (0:1). – Tore: 0:1 Christoph Nußbaumer (32.), 0:2 Pathy Mandeko (48.), 0:3 Lukas Hölzler (68.), 0:4, 0:5 Pius Wilges (72., 77.) – In der ersten Halbzeit konnten die Hausherren die Partie offen gestalten. Nach der Pause machten Pathy Mandeko, der aus Heimenkirch gekommene Lukas Hölzler und zweimal Torjäger Pius Wilges, der die ersten drei Treffer vorbereitet hatte, den Scheidegger Kantersieg perfekt.

SV Deuchelried – FC Wangen II 2:2 (1:2). – Tore: 1:0 Karsten Schemmel (6.), 1:1 Mohamed Kamara (20.), 1:2 Mikail Bulut (31.), 2:2 Manuel Fleschhut (90./Elfmeter) – besonderes Vorkommnis: Andreas Vallendor (SVD) hält Elfmeter von Momodou Bobo Sowe (85.) – Durch einen Distanzschuss aus 35 Metern ging Deuchelried früh in Führung, doch nach einer guten halben Stunde hatte der Stadtrivale die Partie gedreht. Kurz vor dem Pausenpfiff überlupfte Deuchelrieds Michael Burkart Wangens Schlussmann, der Ball rollte jedoch Zentimeter am langen Pfosten vorbei. Gegen Ende der ruppig geführten zweiten Hälfte vergaben die Gäste vom Elfmeterpunkt die Vorentscheidung. Besser machten es die Hausherren, die in der letzten Spielminute einen Handelfmeter zum Ausgleich verwandelten.

FC Leutkirch II – SV Neuravensburg 0:4 (0:1). – Tore: 0:1 Michael Berle (37.), 0:2 Christoph Sumper (47.), 0:3 Michael Berle (68.), 0:4 Philipp Rief (82.); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für einen Spieler des FC Leutkirch II (57.) – Neuravensburgs Defensive ließ während des gesamten Spiels keine zwingende Torchance zu. In der Offensive spielte das Team von Trainer Alexander Hartmann die eine oder andere Aktion nicht schnell und sauber genug zu Ende.

TSV Wohmbrechts – SGM Dietmanns/Hauerz 0:5 (0:1). – Tore: 0:1 Johannes Angerer (18.), 0:2 Philipp Schlachter (48.), 0:3, 0:4 Frank Schmuck (52., 72.), 0:5 Achim Gapp (81.) – Gegen den motivierten Aufsteiger aus Wohmbrechts hatte die Spielgemeinschaft zu Beginn die eine oder andere brenzlige Situation zu überstehen, ging dann aber doch in Führung. Ein Doppelschlag kurz nach der Pause gab den Gästen die Sicherheit, um den am Ende etwas zu hoch ausfallenden Sieg routiniert nach Hause zu bringen.

TSV Ratzenried – SV Gebrazhofen 4:2 (0:0). – Tore: 0:1 Manuel Klaus (57.), 1:1, 2:1 Lucas Brinkmeier (74., 76.), 3:1 Kai Herrmann (90. +1), 3:2 Timo Riess (90. +2), 4:2 Dennis Mihaljevic (90. +3) – Ratzenried hatte mehr vom Spiel, ließ aber viele Chancen ungenutzt. Die überraschende Gebrazhofener Führung konnten die Gäste innerhalb von zwei Minuten drehen und feierten am Ende einen verdienten Sieg.

Türk SV Wangen – TSV Röthenbach 3:3 (1:2). – Tore: 0:1 Quirin Strahlhuber (10.), 0:2 Tomas Kindya (20.), 1:2, 2:2 Matthias Güttinger (43., 50.), 2:3 Quirin Strahlhuber (59.), 3:3 Chris Schmähl (78.) – Die frühe Röthenbacher Zwei-Tore-Führung war verdient. Durch den 1:2-Anschlusstreffer kurz vor der Pause kamen die Gastgeber mit Rückenwind aus der Kabine und schafften schnell den Ausgleich. Da Wangen mehr vom Spiel, Röthenbach jedoch die besseren Torchancen hatte, war nach jeweils einem weiteren Treffer die Punkteteilung am Ende gerecht.

SV Beuren II – SGM Aitrach/Tannheim 1:2 (1:1). – Tore: 0:1 Florian Villinger (39.), 1:1 Raphael Mayer (43.), 1:2 Adrian Miller (90./Elfmeter); besonderes Vorkommnis: Gelb-Rote Karte für Florian Villinger (88./SGM) – Einen von Florian Villinger erfolgreich abgeschlossener Konter zur Gästeführung konnten die Gastgeber beinahe postwendend vor der Halbzeitpause ausgleichen. In letzter Minute sicherte sich die Spielgemeinschaft gegen den Aufsteiger aus Beuren in Unterzahl per Strafstoß aber doch die ersten drei Zähler.