Ausverkauf in der Vögele-Filiale

Im Ladenzentrum in den Bahnhofsarkaden steht eine Veränderung an. Die Filiale des Modeunternehmens Charles Vögele schließt voraussichtlich Ende August. Der Konzern, der in Deutschland rund 200 Filialen betrieben hat, ist zum 1. April von der niederländischen Einzelhandelskette „Miller & Monroe“ erworben worden, die auch in Leutkirch die Filiale nach Umbauten mit verändertem Konzept weiterführen wird.

Aktuell herrscht bei Vögele großer Andrang wegen des Ausverkaufs. Kundinnen und Kunden, die sich für die Zukunft des Angebots an dieser Stelle interessieren, erhalten Informationsblätter. Nach Angaben der Geschäftsführung werden alle acht Beschäftigten des Stammpersonals übernommen.

Bisher gehörte die Charles Vögele GmbH der Sempione Fashion AG. Der bisherige Generalmanager von Vögele, Armin Funk, bleibe in dieser Funktion auch im neuen Unternehmen. Schon seit Anfang des vergangenen Jahres betreibt „Miller & Monroe“ in den Niederlanden 72 frühere Vögele-Geschäfte. Neben einer Eigenmarke setzt der neue Besitzer, abhängig vom Standortkonzept, laut Mitteilung auf weitere namhafte Hersteller. Das Angebot soll für Damen und Herren auf die Alterskategorie 40+ ausgerichtet werden. Auch Wohnzubehör wie Vasen, Teppiche und Kleinmöbel sollen in das Sortiment aufgenommen werden.