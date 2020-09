Ausstellung „Kunstpause“ lädt in Leutkirch zum Verweilen

In Corona-Zeiten meldet sich der Kunstverein Leutkirch mit der Ausstellung „Kunstpause“ in den historischen Räumen der Schneegasse 5 zurück. Mit Genehmigung der Eigentümerin stellen acht Künstler auch an den kommenden beiden Wochenenden ihre Werke aus den Bereichen Malerei, Skulptur und Fotografie aus. Das teilt der Kunstverein mit.

Geöffnet ist die Werkschau von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. September, sowie 2. bis 4. Oktober. Freitags sind die Kunstobjekte von 14 bis 17 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 16 Uhr zu sehen. Einzelne Mitglieder des Leutkircher Kunstverereins sind anwesend und führen durch die Ausstellung. Es gelten die bestehenden Corona-Hygienevorschriften.