Ausstellung in der Genussmanufaktur in Urlau

„Kunst und Genuss“ – ganz nach dem Motto der Urlauer Genussmanufaktur laden die Goldschmiede und Michèle Greiner zur Ausstellung „perfekt unperfekt“ ein. Vom 24. Juni bis 31. August werden dort Bilder und experimentelle Arbeiten mit Schrift und Kalligraphie zu sehen sein, die dem Betrachter neue Perspektiven und Einblicke in dieses alte Kulturgut schenken. Zwischen den selbständigen Handwerkern und Kunsthandwerkern, die die Genussmanufaktur beleben, fühlt sich Michèle Greiner herzlich aufgenommen und zögerte keinen Augenblick das Angebot von Goldschmiedemeisterin Sabine Wieler für diese Ausstellung anzunehmen, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Mit dem Schwerpunkt Schrift und Kalligrafie studierte sie in Augsburg und Paris Kommunikations-Design. Seit kurzem lebt sie mit ihren Kindern und ihrem Mann im Allgäu. „Ich liebe den Mix aus alten, handwerklichen, kreativen Techniken, die ich mit ungewöhnlichen Materialien und Werkzeugen kombiniere oder in einen modernen Kontext setze. Das manuelle Arbeiten, die Materialität und das Spiel mit Farben, Formen und Rhythmen setzt andere kreative Prozesse in Gang, als es am Bildschirm alleine möglich wäre. Mit moderner Technik lässt sich wiederum Handgemachtes digitalisieren“, sagt Michèle Greiner.

Die Vernissage in der Genussmanufaktur Urlau, Brauereiweg 3, beginnt am Donnerstag, 23. Juni, um 18.30 Uhr. Die Ausstellung ist zu sehen von 24. Juni bis 31. August, dienstags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr.