Außenspiegel beschädigt und weggefahren

Das Polizeirevier Leutkirch sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Freitag in der Zeit von 0 bis 8 Uhr ereignet hat. Ein unbekannter Fahrzeuglenker stieß hierbei gegen einen beim Center Parcs geparkten weißen MAN-Kleintransporter und beschädigte dessen rechten Außenspiegel. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne sich um den entstandenen Sachschaden, der auf etwa 200 Euro beziffert wird, zu kümmern. Zeugen sollen sich unter Tel. 07561 / 84880 beim Polizeirevier in Leutkirch melden.