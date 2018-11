Ausnahmegitarristin kommt zum Bocksaal-Festival

Die britische Kultband Queen ist aktuell mit ihrem Kino-Blockbuster „Bohemian Rhapsody“ in aller Munde. Deshalb und nach dem großen Queen-Tribute im Bocksaal in Leutkirch im vergangenen Jahr dürfen die Songs von Freddie Mercury auch beim diesjährigen Bocksaal-Festival nicht fehlen. Wie die Veranstalter mitteilen, wurde die Ausnahmegitarristin Yasi Hofer als Solo-Gitarristin dafür gewonnen. Das Motto lautet diesmal „Best of Tribute“ – und so präsentieren Allgäuer Musiker neben Queen-Songs auch Hits von Johnny Cash, der Spider-Murphy-Gang und The Cure.

Bereits zum fünften Mal veranstaltet der Leutkircher Musiker Fabian Mróz das Bocksaal-Festival. Es geht am Samstag, 1. Dezember, um 20 Uhr (Einlass ab 19 Uhr) über die Bühne. Auch dieses Jahr wird wieder ein spezielles Jubiläum mit CD gewürdigt. Denn in diesem Jahr feiert die Band The Cure ihr 40-jähriges Bestehen. Ihre Hits „Boys Don't Cry“, „Lovecats“ und „Friday I'm in Love“ eignen sich laut Pressemitteilung in akustischer Version ideal für ein vorweihnachtliches Konzert im Ambiente des Bocksaals. Zusätzlich wird auch die neue CD „Tribute to The Cure“ vorgestellt und viele der daran beteiligten Musiker wie Magnus Heimpel, Rebekka Adam und Andreas Kindermann werden live auftreten.